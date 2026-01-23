A Salerno, volontari e guardie ecozoofile di Anpana hanno salvato una gattina di poche settimane intrappolata nel motore di un’auto nel Rione Petrosino. Grazie all’intervento di Cat’s Land Odv e delle associazioni coinvolte, la cucciola è stata recuperata e successivamente adottata da una cittadina della zona. Un esempio di attenzione e rispetto per gli animali, che testimonia l’importanza dell’impegno della comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’impegno e il lavoro di Cat’s Land Odv, Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV e le Guardie Ecozoofile di Anpana Salerno ha consentito oggi di concludere a lieto fine la storia di una gattina di poche settimane che, al Rione Petrosino, nella città di Salerno, si era rifugiata nel motore di un’auto parcheggiata, rischiando la vita. Con pazienza e attenzione i volontari siamo riusciti a recuperarla in sicurezza, come hanno testimoniato sulla pagina social gli stessi volontari. Una volta tratta in salvo, la piccola micia è stata subito nutrita e sono state verificate le sue condizioni di salute, fortunatamente buone nonostante lo spavento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, volontari salvano una gattina intrappolata in un’auto: cittadina l’adotta

