Nonna Lucia Passeri compie 100 anni festa grande a San Giovanni Teatino per un compleanno da record

Festa grande, a San Giovanni Teatino, per i 100 anni di Lucia Passeri, mamma, nonna e bisnonna, che nella giornata di sabato 20 dicembre ha festeggiato con la famiglia un traguardo straordinario.  Nel pomeriggio, le ha fatto visita anche il sindaco Giorgio Di Clemente, a nome dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

