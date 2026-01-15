San Giorgio a Cremano | Dal controllo al codice della strada all’arresto per droga Carabinieri sorprendono pusher

A San Giorgio a Cremano, i carabinieri hanno arrestato un 23enne durante un controllo stradale, trovandolo in possesso di droga e materiale per il confezionamento. L’intervento si è poi esteso alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori sostanze illegali. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla droga condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

Fermato durante un controllo stradale, trovato con droga e materiale per il confezionamento in casa. Questa notte a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga il 23enne già noto alle forze dell’ordine P. B.. L’uomo, fermato mentre percorreva via San Martino durante un controllo al codice della strada, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e marijuana. E’ scattata così anche la perquisizione domiciliare e lì i carabinieri hanno trovato quasi 52 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 23enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

