Sfregio alla chiesa di San Cataldo imbrattato con una bomboletta spray il muro di cinta

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfregio a uno dei monumenti simbolo di Palermo. In piazza Bellini i muri della chiesa di San Cataldo sono stati imbrattati con una bomboletta spray. Delle sigle, un cuore e altre parole apparentemente sconnesse tra loro sono state impresse con una vernice nera.A denunciare lo scempio è Antonino. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

