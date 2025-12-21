vandalizzato il muro della chiesa di san cataldo

Nella notte ignoti hanno vandalizzato il muro sottostante la Chiesa di San Cataldo, uno dei monumenti simbolo di Palermo e patrimonio dell’umanità Unesco. Armati di bombolette spray, hanno imbrattato una porzione del complesso monumentale, sfregiando un luogo che da secoli custodisce la memoria e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

