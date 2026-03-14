San Benedetto | Pd impone Fede la minoranza ribelle dice no

A San Benedetto del Tronto, il Partito Democratico ha deciso di sostenere la candidatura di Giorgio Fede, parlamentare del Movimento 5 Stelle, che sarà ufficializzata domenica dal direttivo comunale. La minoranza interna al partito ha manifestato il proprio dissenso, opponendosi alla scelta. La decisione del Pd segna un momento importante per le prossime elezioni comunali, con il voto che si avvicina rapidamente.

Il destino elettorale di San Benedetto del Tronto si deciderà domenica, quando il direttivo comunale del Partito Democratico ufficializzerà la candidatura di Giorgio Fede, parlamentare del Movimento 5 Stelle. La scelta scaturisce da mesi di trattative, ma incontra una forte opposizione interna guidata dalla minoranza che sostiene Fabio Urbinati. La decisione non è ancora definitiva poiché manca l’approvazione formale dell’Unione e del tavolo largo delle forze del centrosinistra. Mentre Marco Giobbi spinge per chiudere subito la partita contro il centrodestra in crisi, Elio Costantini minaccia di non partecipare a forzature estemporanee senza un ampliamento reale del confronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: Pd impone Fede, la minoranza ribelle dice no Articoli correlati Elezioni 2026: caos a San Benedetto, Donati e Fede fuoriIl 13 marzo 2026, a San Benedetto del Tronto, la corsa al Palazzo di Città si trasforma in un campo di battaglia dove le coalizioni tradizionali... Leggi anche: San Benedetto, tra litigi e accuse nel campo largo: Fede il candidato che spacca meno. Scintille sugli ex dell?amministrazione Spazzafumo Tutti gli aggiornamenti su San Benedetto San Benedetto, Nicola Zingaretti all’assemblea del Pd: incontro su democrazia e referendum sulla giustiziaAl circolo Mare Bunazz di San Benedetto del Tronto incontro pubblico della Federazione Pd di Ascoli Piceno con l’europarlamentare Nicola Zingaretti. Al centro anche il tema del referendum sulla giusti ... lanuovariviera.it Pd San Benedetto, Sorge vicesegretaria e Marini nell’esecutivo: alla ricerca di una distensione nel partitoDopo la lunga assemblea dell’Unione comunale, la componente di minoranza entra negli organismi dirigenti. Il tema centrale ora diventa l’allargamento della coalizione di centrosinistra ... lanuovariviera.it