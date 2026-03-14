Il 13 marzo 2026 a San Benedetto del Tronto si svolgono le elezioni comunali e le coalizioni tradizionali mostrano difficoltà a formare un fronte unito, con i candidati Donati e Fede esclusi dalla corsa. La situazione politica locale si fa più complessa mentre le diverse fazioni cercano di definire le loro strategie in vista del voto. La campagna elettorale entra in una fase di incertezza crescente.

Il 13 marzo 2026, a San Benedetto del Tronto, la corsa al Palazzo di Città si trasforma in un campo di battaglia dove le coalizioni tradizionali faticano a trovare una sintesi unitaria. Mentre il centrodestra vede sfumare l’ipotesi della candidatura di Sandro Donati per le resistenze interne alla Lega, il centrosinistra rimane bloccato da una spaccatura nel Partito Democratico che impedisce la conferma immediata di Giorgio Fede come candidato unico. In questo scenario incerto, emergono figure civiche e centriste pronte a sfidare lo status quo con proposte concrete. La situazione politica attuale è caratterizzata da una forte frammentazione che minaccia di lasciare il voto senza candidati chiari nelle due grandi aree politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni 2026: caos a San Benedetto, Donati e Fede fuori

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