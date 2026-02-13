Samsung prepara un importante aggiornamento del browser in one ui 9

Samsung annuncia un grande aggiornamento per il suo browser, Samsung Internet, che arriverà con la nuova versione di One UI 9. Questa novità nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, offrendo strumenti più intelligenti e facili da usare. Tra le funzioni più attese c’è Ask AI, un’intelligenza artificiale che aiuterà gli utenti a trovare informazioni più rapidamente e a gestire meglio le schede aperte. Con questo aggiornamento, Samsung punta a rendere la navigazione più intuitiva e personalizzata, puntando sulla tecnologia per semplificare la vita di chi utilizza i propri smartphone ogni giorno.

si profilano nuove possibilità per Samsung Internet con l'aggiornamento One UI 9, che introduce una funzione basata sull'intelligenza artificiale denominata Ask AI. accanto alle capacità già presenti di Browsing Assist, l'upgrade promette interazioni più dinamiche con i contenuti web, offrendo risposte mirate, riassunti e traduzioni. le informazioni emerse dal leak delineano un approccio orientato alla personalizzazione, sfruttando anche la cronologia di navigazione per affinare i risultati e migliorare l'esperienza dell'utente. ask ai in samsung internet: anteprima della funzione in one ui 9. nel materiale trapelato si legge di una nuova funzione Ask AI integrata nell'app Samsung Internet, pensata per fornire risposte su pagine web e su temi generali durante la navigazione.