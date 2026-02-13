Samsung browser aggiornamento importante one ui 9 in arrivo

Samsung ha annunciato un aggiornamento importante per il suo browser e l’interfaccia One UI 9, che arriverà presto sui dispositivi Galaxy. L’aggiornamento mira a migliorare la velocità di navigazione e la sicurezza, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e affidabile. Nei test preliminari, alcuni utenti hanno già notato un caricamento delle pagine più rapido e nuove funzioni di privacy. Samsung lavora anche a ottimizzare l’interfaccia, rendendola più semplice da usare con un design più pulito.

In ambito tecnologico mobile, emergono novità significative legate all'esperienza di navigazione sui dispositivi Samsung. Una versione di anteprima di One UI 9 rivela l'introduzione di una funzione denominata Ask AI all'interno dell'app Samsung Internet. Tale implementazione affianca le capacità già presenti di Browsing Assist, offrendo nuove possibilità di interazione con contenuti web.