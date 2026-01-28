Scontro frontale sull' A28 | due feriti

Questa sera sull'A28 a Sacile Ovest si è verificato un incidente tra due auto. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’incidente è avvenuto vicino all’uscita dell’autostrada e sta creando disagi al traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Il fatto si è verificato nella serata di martedì 27 gennaio a Sacile. Immediati i soccorsi Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'A28. È successo nella serata di martedì 27 gennaio all'uscita dell'autostrada di Sacile ovest. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale. Da una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza tra due auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 18, in condizioni di scarsa visibilità. I conducenti - un uomo di 32 anni e una donna di 48 anni - a seguito della collisione hanno riportato delle lievi lesioni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su A28 Sacile Si ferma a soccorrere due automobilisti e viene travolto da una macchina: sei feriti sull’A28 a Pordenone Scontro frontale tra due auto, un morto e due feriti gravi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su A28 Sacile Argomenti discussi: Scontro frontale sull'A28: due feriti; Frontale a San Lazzaro: 50enne invade la corsia opposta, ferita una 26enne | VIDEO; Carambola in A14, scontro col tir: un furgone finisce ruote all'aria fuori strada; Valmontone, violento frontale su via Ariana. Due feriti ed automezzi distrutti (foto). Tragedia a Lamezia, scontro frontale: un mortoTragedia nella tarda serata di ieri a Lamezia Terme dove uno scontro frontale avvenuto lungo la statale 18, nei pressi della Marinella, è costato la vita al conducente di una delle due auto coinvolte ... cn24tv.it Scontro frontale tra Casal di Principe e Villa di Briano: muore 50enne | https://shorturl.at/Z6A9R - facebook.com facebook Scontro frontale tra due auto e bus Sita tra Acquaviva e Adelfia: feriti gravi - News x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.