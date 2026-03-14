Sabato 14 marzo 2026 alle 19:30 si gioca Sampdoria-Venezia al “Luigi Ferraris”. Le formazioni ufficiali e i convocati sono stati annunciati, con alcune quote e pronostici che prevedono almeno tre gol nel match. La partita si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre, dopo le recenti sconfitte. La Sampdoria sarà guidata temporaneamente da Attilio Lombardo, dopo l’esonero di Foti e Gregucci.

La netta sconfitta di Frosinone è stata fatale a Foti e Gregucci, che comunque non era presente allo “Stirpe” per motivi di salute, ed ora ci penserà Attilio Lombardo a guidare la Sampdoria in questa sfida molto delicata contro la capolista Venezia. Già nello staff da qualche tempo, l’ex centrocampista vanta ben oltre 200 presenze. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Venezia (sabato 14 marzo 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol al “Luigi Ferraris”

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