Sampdoria-Venezia sabato 14 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni convocati quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Sampdoria e Venezia. Foti e Gregucci sono stati esonerati dopo la sconfitta contro il Frosinone, anche se quest’ultimo non era presente alla partita per motivi di salute. La guida tecnica della Sampdoria è stata affidata temporaneamente ad Attilio Lombardo, che affronterà la capolista Venezia in una sfida cruciale per entrambe le squadre.

La netta sconfitta di Frosinone è stata fatale a Foti e Gregucci, che comunque non era presente allo “Stirpe” per motivi di salute, ed ora ci penserà Attilio Lombardo a guidare la Sampdoria in questa sfida molto delicata contro la capolista Venezia. Già nello staff da qualche tempo, l’ex centrocampista vanta ben oltre 200 presenze. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Venezia (sabato 14 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, convocati, quote, pronostici Articoli correlati Sampdoria-Spezia (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiDopo il doppio pareggio contro Entella e Catanzaro si avvicina un importante spartiacque per la stagione della Sampdoria, ma lo Spezia ha solo un... Contenuti e approfondimenti su Sampdoria Venezia sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Venezia; Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino al termine del campionato: date e orari; Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani; Corsa salvezza Sampdoria: l'Empoli a Pasquetta, il 25 aprile a Cesena. Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a traghettare i blucerchiati verso una difficile salv ... genovatoday.it Sampdoria, Coda ancora in fase di recupero per le prossime sfide: il punto sul centravantiSampdoria tanto lavoro per i blucerchiati al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini! Le ultime sulle condizioni di Coda La Sampdoria continua la preparazione in vista della partita di sabato contro il Vene ... sampnews24.com La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-sampdoria- EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-sa - facebook.com facebook #Sampdoria- #Venezia, la prevendita del Settore Ospiti tocca quota 337 biglietti venduti x.com