Sampdoria-Venezia sabato 14 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni convocati quote pronostici Almeno tre gol al Luigi Ferraris

Sabato 14 marzo 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Sampdoria e Venezia al “Luigi Ferraris”. La Sampdoria si presenta con la guida temporanea di Attilio Lombardo, dopo le dimissioni di Foti e Gregucci, che non erano comunque presenti alla partita di Frosinone per motivi di salute. La sfida promette almeno tre gol e coinvolge formazioni e convocati ancora da definire, con quote e pronostici già in circolazione.

La netta sconfitta di Frosinone è stata fatale a Foti e Gregucci, che comunque non era presente allo “Stirpe” per motivi di salute, ed ora ci penserà Attilio Lombardo a guidare la Sampdoria in questa sfida molto delicata contro la capolista Venezia. Già nello staff da qualche tempo, l’ex centrocampista vanta ben oltre 200 presenze. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Venezia (sabato 14 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol al “Luigi Ferraris” Articoli correlati Sampdoria-Venezia (sabato 14 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, convocati, quote, pronosticiLa netta sconfitta di Frosinone è stata fatale a Foti e Gregucci, che comunque non era presente allo “Stirpe” per motivi di salute, ed ora ci penserà... Angers-Nizza (sabato 14 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiIn zona salvezza il Nizza deve guardarsi sempre di più le spalle mentre l’Angers è sempre più tranquillo e può già vedere al futuro con grande... Una raccolta di contenuti su Sampdoria Venezia sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Venezia; Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Lombardo; Sampdoria-Venezia: le probabili formazioni per il match di sabato; Serie BKT, punti pesanti in palio in Sampdoria-Venezia: guarda la partita del trentesimo turno su DAZN. Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a traghettare i blucerchiati verso una difficile salv ... genovatoday.it Sampdoria Venezia, Ferrari è pronto a tornare da protagonista in difesa! Le ultimeSampdoria Venezia, Alex Ferrari si scalda per la gara casalinga di domani! Ecco quanto filtra sul difensore blucerchiato La Sampdoria si prepara alla sfida cruciale contro il Venezia, in programma dom ... sampnews24.com PROBABILE XI VS VENEZIA Attilio Lombardo , alla sua prima panchina da allenatore della Sampdoria, dovrebbe schierare il consueto 3-4-2-1. In porta Martinelli non si tocca. In difesa è emergenza: Abildgaard non c'è per un problema mu - facebook.com facebook Sampdoria, Lombardo: “Venezia Cuore, coraggio e ce la faremo” x.com