Mosca | Mai così vicini all' intesa ma ostacolati da Kiev e Ue Zelensky pensa al referendum su piano di Trump
Proseguono le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina. Dopo la conferma dell'incontro del 28 dicembre tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump a Mar-a-Lago, la Russia accusa Kiev di cercare di "sabotare" i colloqui.Mosca: "Kiev e Bruxelles. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Mosca: "Accordo vicino, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo". Zelensky vola da Trump e prepara il referendum sull'intesa
Leggi anche: Ucraina, ancora stallo sui territori. Zelensky insiste: serve un referendum | Trump ottimista: «Mai così vicini alla pace»
Washington e Mosca verso un’intesa: Trump e Putin a un passo dall’incontro - Il faccia a faccia potrebbe tenersi “nei prossimi giorni” forse negli Emirati arabi Uniti. panorama.it
Intesa Kiev-Mosca sul Mar Nero. Trump: 'Molti progressi' - A sorpresa, dopo una maratona negoziale di due giorni a Riad che sembrava si fosse conclusa con un nulla di fatto, gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo tra Mosca e Kiev per una tregua nel Mar ... ansa.it
Ue, l'intesa Mosca-Pyongyang dimostra la disperazione di Putin - "La Russia e la Repubblica Democratica Popolare di Corea rappresentano due dei regimi più spietati, più isolati e più sanzionati. ansa.it
Il prestito all’Ucraina finanziato con debito comune, pur mettendo Kyiv al riparo dal rischio di default, è a mio avviso una sconfitta per l’Unione e il fatto che anche i paesi guidati da governi più vicini a Mosca lo abbiano approvato ne è la conferma. L’operazione x.com
Ucraina, Trump: «Non siamo mai stati così vicini alla pace». E ora tocca a Mosca dimostrare di volerla- - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.