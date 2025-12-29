Transizione auto Bonometti | bene revisione UE ora serve pragmatismo e realismo

La recente revisione della Commissione europea sul divieto dei motori termici dal 2035 rappresenta un passo importante verso un approccio più realistico e pratico nel settore automobilistico. Secondo Bonometti, questa decisione riflette un equilibrio necessario tra obiettivi ambientali e esigenze industriali, sottolineando l’importanza di un pragmatismo che favorisca lo sviluppo sostenibile senza compromettere la competitività.

«La revisione della Commissione europea sullo stop ai motori termici dal 2035 va nella giusta direzione del realismo industriale». Lo afferma il Cav. Marco Bonometti, commentando la proposta dell’Unione europea che supera il divieto totale introducendo un obiettivo di riduzione del 90% delle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Transizione auto, Bonometti: "bene revisione UE, ora serve pragmatismo e realismo" Leggi anche: Stellantis, Filosa: bene appello Merz su revisione delle regole Ue Leggi anche: Pnrr, Meloni: “Ok Ue a revisione, è conferma lavoro credibile Governo. Ora l’ottava rata” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Transizione auto, Bonometti: «Bene revisione UE su stop motori termici, ora serve pragmatismo e realismo» - L'amministratore delegato di Officine Meccaniche Rezzatesi commenta la proposta dell’Unione europea che supera il divieto totale introducendo un obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni di CO2. quibrescia.it

Transizione auto, l’Italia è indietro: 13 anni la vita media del parco circolante. Calano le immatricolazioni - Secondo l'analisi UNRAE, in Italia arranca la transizione auto: si comprano sempre meno veicoli nuovi, e la media delle vecchie è di 13 anni ... rinnovabili.it

I rapporti “ZTL – Zone a Transizione Limitata” mostrano che la mobilità sostenibile avanza in modo diseguale nelle città italiane. Nei quartieri centrali alternative all’auto sono diffuse, mentre nelle periferie l’auto resta una necessità. La transizione ecologica, se - facebook.com facebook

AUTOMOTIVE, CALAMITA (FIOM CGIL BASILICATA): “CONTINUARE A INVESTIRE NELLA TRANSIZIONE” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.