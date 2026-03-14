Salvini a Modena | visita lampo e mobilitazione per

Sabato 14 marzo 2026, il Ministro alle infrastrutture e Vicepremier Matteo Salvini ha fatto una visita improvvisa a Modena. La sua presenza ha portato a una mobilitazione politica inaspettata, con i sostenitori del partito che si sono riuniti in occasione dell'evento. La visita si è svolta in modo rapido, attirando l’attenzione dei presenti e dei media locali.

La visita improvvisa del Ministro alle infrastrutture e Vicepremier Matteo Salvini a Modena, sabato 14 marzo 2026, ha trasformato il consueto banchetto della Lega in un momento di mobilitazione politica. L’evento si è svolto sotto i portici del Collegio, cuore pulsante di via Emilia Centro, dove il leader ha incontrato dirigenti e militanti per sostenere la campagna referendaria. La presenza non era nel programma ufficiale, rendendo l’incontro una sorpresa per gli organizzatori e per i presenti. Il ministro ha salutato personalmente il Segretario Provinciale Stefano Corti, la Segretaria cittadina Caterina Bedostri e il Capogruppo comunale Giovanni Bertoldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvini a Modena: visita lampo e mobilitazione per Articoli correlati Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli, ora a +6 dal nono postoIl Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima... Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli, ora a +6 sul nono postoIl Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima...