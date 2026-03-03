Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli ora a +6 dal nono posto

Nella ventottesima giornata di Serie BKT, la Virtus Entella ha battuto il Modena per 2-1 allo Stadio

Il Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima giornata di Serie BKT. Gara non particolarmente ricca di emozioni e caratterizzata dal botta e risposta del primo tempo, con i gol di Del Lungo e Tonoli, e la rete di Karic per il definitivo 2-1 all'86' su errore del difensore canarini, al ritorno da titolare dopo la squalifica. Lo stadio dei biancocelesti, al ritorno al successo che mancava dal 10 febbraio e reduci da 3 sconfitte di fila, si conferma una fortezza: 24 dei 28 punti dei liguri sono arrivati tra le mura amiche, lo scalpo dei canarini si aggiunge a quelli di Monza e Cesena, solo Catanzaro e Spezia sono riuscite a vincere in questo campo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Virtus Entella - Modena, probabili formazioni | Un gradito ritorno e possibili rotazioni per i gialliÈ il giorno di Virtus Entella – Modena, match infrasettimanale della ventottesima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 20:00 allo stadio...

Il Modena nel fortino di Chiavari. È un’Entella che ora non fa scontiDifficile stabilire il confine, dopo il ko interno di sabato con il Padova, tra la rabbia per aver perso un’occasione per blindare ulteriormente la...

Approfondimenti e contenuti su Virtus Entella

Temi più discussi: Virtus Entella-Modena: 23 gialloblù convocati da Mister Sottil; Serie B: Virtus Entella-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Virtus Entella - Modena in Diretta Streaming; Domani Virtus Entella-Modena. Andrea Franzoni: Faremo una grande gara.

Virtus Entella-Modena 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Virtus Entella-Modena ... sport.virgilio.it

Pronostico Virtus Entella-Modena: c’è l’enigma del fortino sinteticoVirtus Entella-Modena è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Sottil sceglie il turnover nel reparto offensivo nella trasferta di stasera, 3 marzo, contro la Virtus Entella. Modena che tenta di riscattare la brutta prestazione contro il Padova, partita persa per 2-1 dai gialloblù - La partita in diretta - facebook.com facebook

HALF TIME Monza Virtus Entella 0 - 0 #SerieBKT #LaBChannel x.com