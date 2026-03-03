Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli ora a +6 sul nono posto

Nella ventottesima giornata di Serie BKT, la Virtus Entella ha battuto il Modena per 2-1 allo Stadio Sannazzari di Chiavari. La partita si è conclusa con un gol di Karic nel finale, che ha deciso l'incontro e ha sorpreso i gialli, reduci da due sconfitte consecutive. Con questa vittoria, la Virtus Entella si posiziona a sei punti sopra il Modena, che ha subito la seconda sconfitta di fila.

Il Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima giornata di Serie BKT. Gara non particolarmente ricca di emozioni e caratterizzata dal botta e risposta del primo tempo, con i gol di Del Lungo e Tonoli, e la rete di Karic per il definitivo 2-1 all'85' su errore del difensore canarino, al ritorno da titolare dopo la squalifica. Lo stadio dei biancocelesti, al ritorno al successo che mancava dal 10 febbraio e reduci da 3 sconfitte di fila, si conferma una fortezza: 24 dei 28 punti dei liguri sono arrivati tra le mura amiche, lo scalpo dei canarini si aggiunge a quelli di Monza e Cesena, solo Catanzaro e Spezia sono riuscite a vincere in questo campo.