Braccia incrociate a Città della Scienza | sciopero e blocco totale delle attività

Il disagio dei lavoratori di Città della Scienza nasce dalle difficoltà nel ricevere gli stipendi puntualmente, portando a un blocco totale delle attività. La protesta si è trasformata in uno sciopero con un presidio sul posto, impedendo l’accesso alle strutture e sospendendo ogni evento. La tensione cresce mentre le preoccupazioni per un futuro incerto si fanno sempre più pressanti tra il personale. La situazione resta profondamente tesa e ancora senza soluzioni.

Domani sciopero totale a Città della Scienza: lavoratori in presidio per protestare contro stipendi a rate e incertezze sul futuro. Chiesto l'intervento della Regione. Il clima si fa sempre più teso nel cuore dell'area di Bagnoli. I dipendenti del polo museale e tecnologico hanno deciso di inasprire la loro protesta, proclamando per la giornata di domani, mercoledì 25 febbraio, uno stop completo delle prestazioni lavorative. La mobilitazione non si limiterà alla sospensione delle mansioni, ma prevederà un presidio permanente all'esterno dei cancelli della Città della Scienza, con il conseguente blocco di ogni iniziativa prevista all'interno della struttura.