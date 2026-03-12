San Martino nel weekend visite gratis al seno senza prenotazione | orari e modalità

Durante il fine settimana, l’ospedale San Martino offrirà visite senologiche gratuite senza prenotazione, nell’ambito del progetto ‘Donna in Salute - Open Week-end 2026’. Le giornate si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 marzo, con orari dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica.

A seguito dell’adesione dell’ospedale San Martino al progetto ‘Donna in Salute - Open Week-end 2026’, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico, situato al piano terra del Padiglione 15 (ex IST). Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà diretto, con accettazione infermieristica a cura dell’equipe della struttura. Le prime visite offerte nell’ambito dell’iniziativa saranno completamente gratuite. In caso di ulteriori approfondimenti clinici o diagnostici, le pazienti saranno inserite nei percorsi di cura previsti, secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuale esenzione dal ticket. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianaliL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il primo weekend di gennaio, alla scoperta...

San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate e degustazioni di prodotti locali in abbaziaL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di gennaio, alla scoperta...

Aggiornamenti e notizie su San Martino

Discussioni sull' argomento Incontri e trekking alla scoperta di San Martino al Cimino: tutti gli eventi; Ciaspole, tramonti e sapori nel marzo di San Martino di Castrozza; La Pasquetta di Chic Nic in una location nuova, l'evento al Castello di San Martino della Vaneza; Piazza San Martino ai Monti, all'ombra della Torre regna la sosta selvaggia: ora c'è chi propone una pedonalizzazione.

Estate di San Martino al capolinea: dove colpiranno le piogge nel weekendL’Estate di San Martino finisce: da oggi nubi e prime piogge al Nord-Ovest preludono a due perturbazioni nel weekend, con maltempo su Nord e Toscana e clima più mite al Sud. L’Estate di San Martino ... fanpage.it

Stava abbandonando rifiuti ingombranti vicino a un cassonetto Amiu in via San Martino: gli agenti della polizia locale lo hanno colto sul fatto e lo hanno sanzionato per mille euro, obbligandolo a rimuovere il materiale depositato - facebook.com facebook

San Martino: abbandona rifiuti ingombranti, sanzionato dalla Polizia Locale x.com