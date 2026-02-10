Lutto nel cinema addio all’attore della nostra infanzia | 33 anni appena

Un giovane attore di 33 anni si è spento, lasciando un vuoto nel mondo del cinema e nel cuore di chi lo ha seguito fin dall’infanzia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, portando con sé ricordi di film e scene che molti portano nel cuore. Un volto che ha accompagnato generazioni, ora che si spegne, lascia un senso di perdita e nostalgia.

Ci sono notizie che arrivano in punta di piedi e poi, all’improvviso, fanno rumore. Perché non parlano solo di un nome e di una data, ma di un pezzo di memoria collettiva: quel volto visto da ragazzi, un film passato mille volte, una scena che ci è rimasta addosso senza nemmeno accorgercene. Quando se ne va qualcuno che abbiamo conosciuto così, attraverso lo schermo, il dolore ha una forma particolare: è discreto, ma insistente. E lascia dietro di sé una domanda che rimbalza ovunque, tra commenti e messaggi: com’è possibile che tutto finisca così, così presto? È morto domenica 8 febbraio, in Oklahoma, Blake Garrett, ex attore statunitense ricordato soprattutto per il ruolo di Plug nel film per famiglie “Come mangiare i vermi fritti” (2006).🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un brutto colpo scuote il mondo del cinema italiano.

