Salernitano auto precipita per 200 metri | morta coppia

Due giovani fidanzati sono morti dopo che la loro auto è precipitata per circa 200 metri in località Ripe Rosse, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo e ha coinvolto un veicolo che ha perso il controllo, finendo in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

CAPACCIO, Salerno 14 MARZO 2026 – Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo in località Ripe Rosse, nel Salernitano. Le vittime sono Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, entrambi residenti a Capaccio Paestum. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe scontrata con un altro veicolo, sfondando poi il guardrail e precipitando in una scarpata a picco sul mare. L’auto precipitata per 200 metri. Dopo aver sfondato la barriera di protezione, la vettura è rotolata lungo il dirupo per circa 200 metri fino a raggiungere gli scogli sottostanti. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Salernitano, auto precipita per 200 metri: morta coppia Articoli correlati Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel... Auto sfonda il guardrail e precipita nel dirupo: morta una coppia di fidanzati nel salernitanoTragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse di Montecorice, nel Cilento. Approfondimenti e contenuti su Salernitano auto precipita per 200... Temi più discussi: Auto precipita per 200 metri a Montecorice, morti due giovani fidanzati; Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: si cerca almeno un ragazzo; Tragedia a Montecorice: auto precipita sugli scogli: morta giovane coppia; Cilento, auto sfonda guardrail e precipita in mare: conducente disperso. Tragedia nel Salernitano: auto precipita in una scarpata, morta una coppiaDopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. agro24.it Auto finisce in un dirupo dopo incidente: muore coppia di fidanzati nel SalernitanoTragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen ... ilmattino.it Auto in un dirupo nel Salernitano, morti Michele e Maria: chi erano le vittime - facebook.com facebook