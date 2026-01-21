Frode fiscale | sequestro di oltre 10 milioni di euro nel novarese

Nelle ultime ore, le autorità della Guardia di Finanza di Novara hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 10 milioni di euro, coinvolgendo beni immobili e disponibilità finanziarie di persone fisiche e società. L’intervento si inserisce in un’operazione contro la frode fiscale, volta a contrastare pratiche illecite e recuperare risorse sottratte al fisco.

Operazione della guardia di finanza che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di società e persone fisiche per l'ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte La guardia di finanza di Novara ha infatti ha eseguito nelle scorse ore un decreto di sequestro preventivo d'urgenza su beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili, a vario titolo, a persone fisiche e società. L'ipotesi di reato è quella di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

