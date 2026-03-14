Sal Da Vinci – Stasera…che sera! Special Edition | il concerto su Canale 5

Da tpi.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Canale 5 va in onda la Special Edition del concerto di Sal Da Vinci intitolato

Sal Da Vinci – Stasera.che sera! Special Edition: il concerto su Canale 5. Anticipazioni, ospiti, cast, cantanti, canzoni, scaletta, location, streaming. Questa sera, sabato 14 marzo 2026, su Canale 5 va in onda in prima serata il concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera! Un’occasione per vivere la grande musica di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Ma scopriamo insieme chi sono i cantanti e gli ospiti e le canzoni di questo speciale. Ecco tutte le anticipazioni. Ospiti, cast, cantanti, canzoni, scaletta, location. Questa sera su Canale 5 va in onda la riproposizione del grande concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

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