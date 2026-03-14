Sal Da Vinci torna in tv per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni più vere. Sabato 14 marzo, la prima serata di Canale5 ripropone la messa in onda di Sal Da Vinci – Stasera. che sera!, il monumentale concerto-evento che ha visto l’artista partenopeo protagonista assoluto in una delle cornici più suggestive d’Italia: Piazza del Plebiscito. Un trionfo nel cuore di Napoli. Reduce dalla prestigiosa vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci torna a riabbracciare idealmente il suo pubblico attraverso la riproposizione di uno show che è molto più di un semplice live. L’evento rappresenta la celebrazione di una carriera in costante ascesa e il coronamento di un anno straordinario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal da Vinci – Stasera che sera!, la scaletta del concerto su Canale5

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