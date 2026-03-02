Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. La sua vittoria è stata analizzata attraverso i numeri delle classifiche e le variazioni di punteggio durante le varie serate. Le tappe decisive e i cambiamenti nelle preferenze del pubblico sono stati fondamentali per il risultato finale. La finale ha rappresentato il momento in cui la sua posizione si è consolidata.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 raccontata attraverso dati, classifiche e svolte decisive: ecco come ha costruito il trionfo, serata dopo serata, fino alla finale che ha ribaltato tutto. Sabato 28 febbraio si è conclusa la 76ª edizione del Festival di Sanremo e, tra applausi e emozioni, la tradizionale statuetta del Leone di Sanremo è stata consegnata a Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo si è aggiudicato il premio grazie al suo brano Per sempre sì, conquistando il pubblico e le giurie serata dopo serata. Il percorso di Sal Da Vinci verso la vittoria non è stato immediato. Nella prima puntata, dedicata all'ascolto dei 30 brani in gara, a votare è solo la sala stampa: in testa c'è Serena Brancale con Qui con me, seguita da Fulminacci e Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sal Da Vinci: la vittoria a Sanremo 2026 spiegata con i numeri, sera per sera

