come ha fatto sal da vinci a vincere sanremo 2026 i risultati delle tre giurie sera dopo sera

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Sal Da Vinci è stato proclamato vincitore grazie ai punteggi ottenuti dalle tre giurie presenti durante la festival. Le votazioni sono state raccolte e pubblicate in modo ufficiale, mostrando come ogni giuria abbia contribuito alla vittoria finale. I risultati delle votazioni sono disponibili e sono stati comunicati pubblicamente al termine della kermesse.

Rivelati i risultati delle tre giurie di Sanremo 2026: ecco i dati sera dopo sera e come Sal Da Vinci è arrivato alla vittoria. Nelle ultime ore sono stati rivelati i risultati delle tre giurie di Sanremo 2026. Andiamo dunque ad analizzarli e capiamo cosa è accaduto sera dopo sera e come Sal Da Vinci ha portato la vittoria a casa. Nel corso della prima puntata, durante la quale abbiamo ascoltato tutte le 30 canzoni in gara, a votare è stata solamente la sala stampa. Al termine della diretta arriva la prima Top5, che vede protagonisti, in ordine: Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini ed infine Arisa. In questa prima fase Sal Da Vinci è solamente al sesto posto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, i voti sera per sera: Sayf aveva vinto alla Finale poi la somma totale ha premiato Sal Da Vinci. Plebiscito per Ditonellapiaga alle coverI dati del report Rai sulle classifiche di Sanremo 2026: Sayf primo nella finale, ma Da Vinci vince nel computo totale per 0.

Sanremo 2026, l’analisi del voto: Sayf trionfa al televoto, come ha fatto Sal Da Vinci a vincere il FestivalDall'analisi del voto di Sanremo 2026 emerge una forte divergenza tra le preferenze del pubblico e quelle dei critici: se Sayf ha sbaragliato la...

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

