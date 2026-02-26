Sanremo in delirio Sal Da Vinci canta tra i fan ‘Per sempre sì’

Al festival di Sanremo, l’atmosfera si scalda con le esibizioni degli artisti. Tra le performance più coinvolgenti, quella di un cantante partenopeo che ha attirato l’attenzione dei presenti con una canzone d’amore. La piazza di San Siro si è riempita di energia mentre l’artista ha interpretato un brano molto apprezzato dal pubblico. L’attesa per il suo ingresso sul palco continua a crescere.

(Adnkronos) – Quando Sal Da Vinci canta l'amore non ce n'è per nessuno. L'artista partenopeo, in gara al Festival di Sanremo – in attesa di salire questa sul palco dell'Ariston – ha 'infiammato' piazza San Siro per cantare e ballare 'Per sempre sì'. Quello che poteva essere un semplice momento promozionale si è trasformato in.

