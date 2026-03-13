Durante una puntata di “La Zanzara”, condotto da Giuseppe Cruciani, Michelle Comi ha pronunciato un commento su Sal Da Vinci che ha suscitato molte reazioni sui social. La frase, in cui si riferiva a Da Vinci come un “terrone” e affermava che non si trattava dell’Eurovision, ha generato un acceso dibattito tra gli utenti online. La discussione si è concentrata su questa frase, condivisa attraverso clip del programma.

Sui social un passaggio del programma radio “La Zanzara” condotto da Giuseppe Cruciani sta facendo discutere. Il motivo? Alcune dichiarazioni di Michelle Comi sul vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Nell’estratto che sta circolando in rete, e che è stato condiviso anche sulla pagina del deputato Francesco Emilio Borrelli, l’influencer parla del cantante usando un termine, “terrone” specificando poco dopo di non intenderlo come insulto. Le parole di Michelle Comi a La Zanzara. “Sal Da Vinci” dice Cruciani, suggerendo alla propria ospite il nome del personaggio di cui evidentemente si sta parlando. “Sì ecco il nome non me lo ricordo – risponde Comi – però so che è un terrone che ha fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che cosa ci fa un terrone come Sal Da Vinci a Sanremo? Non è l’Eurovision”: bufera sulle parole di Michelle Comi a “La Zanzara”

Articoli correlati

Michelle Comi contro Sal Da Vinci: il termine che haUna polemica nazionale è esplosa dopo che l’influencer Michelle Comi ha utilizzato un termine dispregiativo per definire Sal Da Vinci, vincitore...

Leggi anche: Sal Da Vinci dice sì all’Eurovision, ma spunta il tour americano con Fausto Leali al via la stessa sera: che cosa succederà?

Contenuti e approfondimenti su Che cosa ci fa un terrone come Sal Da...

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Meloni non mi ha chiesto ‘Per sempre sì’ per il referendum. Il voto? Personale; Bufera su Per sempre sì di Sal Da Vinci: interviene prof Galiano; Se le critiche a Sal Da Vinci diventeranno offese, valuteremo vie legali, l'avvocato Carlo Claps risponde alla bufera nata dopo Sanremo; Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision.

Sal da Vinci, in amore come nella musica non si scappa al primo temporale(di Cinzia Conti) Una grande festa che celebra il ritorno in gara a Sanremo dopo 17 anni ma anche i 50 anni dallo storico debutto sul palco e ancora uno dei valori fondanti della sua esistenza ovvero ... ansa.it

Sal da Vinci, a Sanremo il trionfatore 'che viene dal basso'(dell'inviata Cinzia Conti) (ANSA) - SANREMO, 01 MAR - Quando Laura Pausini ha detto il suo nome decretandolo vincitore, Sal da Vinci è crollato in ginocchio e poi ha ammesso con un filo di voce: Non ... msn.com

I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com

+++ INFLUENCER CONTRO SAL DA VINCI: "Cosa ci faceva a Sanremo È un te***ne"+++ GUARDA LE IMMAGINI https://www.napolitoday.it/social/michelle-comi-sal-da-vinci-terrone.html - facebook.com facebook