Il weekend del 24 e 25 gennaio in Toscana propone un ricco calendario di eventi, tra sagre, mostre e spettacoli. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e immergersi nella cultura della regione. Di seguito, vengono presentati dieci appuntamenti da non perdere, pensati per offrire un’interessante varietà di esperienze nel territorio toscano.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Fra sagre, mostre e spettacoli nel weekend del 24 e 25 gennaio non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tanti gli appuntamenti all’aperto e al chiuso, adatti anche a una giornata di pioggia. Lasciandosi guidare dalla curiosità e dall’appetito, alla scoperta di nuovi sapori o di ricordi della tradizione. Ecco i 10 eventi imperdibili del fine settimana in Toscana. Festa del tortello. Nelle domeniche 25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio, Borgo San Lorenzo (FI) si anima con la Festa del Tortello, uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale Mugellano. A partire dalle 11:30, Piazza Dante diventerà il cuore della festa: tra coriandoli, stelle filanti e l’allegria del Carnevale, sarà possibile fermarsi a pranzo e gustare sapori autentici della tradizione mugellana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagre, mostre e spettacoli: ecco 10 appuntamenti nel weekend in Toscana

