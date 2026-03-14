A Sarajevo sono stati iscritti nel registro degli indagati nuovi soggetti, tra cui un alto dirigente di una grande azienda. Le testimonianze raccolte ricostruiscono alcuni episodi del passato e contribuiscono a chiarire i fatti. Le indagini, ancora in corso, cercano di fare luce su una vicenda complessa e delicata. Sono state ascoltate diverse persone coinvolte, che hanno fornito dettagli utili alle forze dell’ordine.

Milano – Testimonianze raccolte che offrono elementi di interesse investigativo su una pagina nera della storia, persone che rievocano episodi del passato, tessere di un puzzle che, passo dopo passo, combaciano. Si allarga, e arriva alla Lombardia e al centro Italia con nuovi indagati, l’ inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”, italiani che trent’anni fa avrebbero pagato per unirsi alle milizie serbo-bosniache e sparare ai civili durante l’assedio di Sarajevo degli anni ’90. Un “gioco“ sadico, con dietro le quinte un’organizzazione legata a criminali di guerra in grado di offrire trasferte nelle zone del conflitto in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Safari umani a Sarajevo, ci sono nuovi indagati: tra loro un super manager

Articoli correlati

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo: l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri quattro indagatiSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Potrebbero aumentare gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui "cecchini del...

Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai...

SAFARI UMANI a SARAJEVO: cosa c'è di VERO

Contenuti utili per approfondire Safari umani

Temi più discussi: Safari umani a Sarajevo, ci sono nuovi indagati: tra loro un super manager; Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'inviato di guerra nei Balcani: Tiratori del weekend. Noi europei non siamo migliori; PORDENONE: AL CIRCOLO EMILIANO ZAPATA PROIEZIONE DEL FILM SARAJEVO SAFARI E DIBATTITO CON MICHELE GUERRA AUTORE DEL LIBRO TIGRE DI ARKAN; A PresaDiretta Shock e rigore.

Safari umani a Sarajevo, ci sono nuovi indagati: tra loro un super managerCaso cecchini del weekend, si allarga l’inchiesta della Procura di Milano partita dall’esposto di Gavazzeni. Alcuni dei trasfertisti dell’orrore sarebbero partiti anche dal Piemonte ... ilgiorno.it

I safari umani e l’orrore che diventa intrattenimento. Da Sarajevo e Kherson, il male non ha mai un volto soloIl male non ha mai un volto solo – afferma ad Al Jazeera Balkans Miran Zupanic, regista di ‘Sarajevo Safari’ –. Questi avventurieri della domenica indossano abiti da soldato o da cacciatore, forse si ... quotidiano.net

Racconteremo la terribile storia dei “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo e analizzeremo in Argentina le politiche economiche radicali del presidente Javier Milei. Anche in Italia è tornata l’austerità, con quali conseguenze #PresaDiretta DOMENICA x.com

A PresaDiretta Open racconteremo la terribile storia dei “safari umani” a Sarajevo, persone che avrebbero pagato per sparare dalle postazioni dei cecchini serbi contro la città assediata nei primi anni ’90. Vi mostreremo le testimonianze di questa vicenda scon - facebook.com facebook