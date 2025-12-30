Locale confiscato alla mavia in zona Sacca 35 proposte per rivalorizzarlo
Il Comune di Modena ha ricevuto 35 proposte per la riqualificazione del bene confiscato alla criminalità in via Anderlini 89/D, situato nella zona Sacca. L’obiettivo è valorizzare e riutilizzare questo spazio attraverso idee e progetti provenienti da diversi soggetti interessati, in linea con le finalità di recupero e riqualificazione degli immobili confiscati. La selezione delle proposte avverrà nel rispetto delle procedure e delle esigenze del territorio.
Sono state trentacinque le proposte per l’utilizzo del bene confiscato alla criminalità di via Anderlini 89D, pervenute in risposta all’avviso pubblico promosso dal Comune di Modena. Le candidature sono giunte sia da associazioni strutturate sia da gruppi informali. Le idee progettuali spaziano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
