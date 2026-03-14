Sab Group torna in campo oggi a San Severino Marche dopo aver subito due sconfitte consecutive contro Ferrara e Forlì, segnando un record negativo per la stagione. La squadra si prepara a disputare la partita, cercando di invertire il trend negativo delle ultime uscite. Il match si svolge nel contesto di un campionato di pallacanestro, con tifosi e addetti ai lavori pronti a seguire l’evento.

Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Ferrara e Forlì, spiacevole record stagionale per la Sab Group Rubicone, che quest’anno non era mai caduta due volte di fila nel campionato di volley maschile di serie B (anche perché i ko fin qui rimediati sono in tutto 4, compresi gli ultimi due ravvicinati), la squadra di coach Stefano Mascetti è pronta a tornare in campo in cerca del cambio di passo. Oggi alle 17 la compagine gialloblù sarà infatti ospite della Sios Novavetro a San Severino Marche, per una sfida che si preannuncia combattuta. Gli avversari di turno sono in ogni caso decimi in classifica con 19 punti, meno della metà rispetto ai 43 fin qui raccolti dai gialloblù, che si mantengono invece al secondo posto, con due lunghezze da difendere su Loreto, terza, e tre da cercare di rosicchiare a Osimo, che guida il gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sab Group all’assalto. Oggi a San Severino Marche

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