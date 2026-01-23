sab group addio vetta sconfitta a san marino

La Sab Group Rubicone interrompe la sua serie di dieci vittorie consecutive nel campionato di pallavolo di serie B maschile, subendo una sconfitta per 3-0 sul campo di San Marino. La partita rappresenta un momento di riflessione per la squadra, che ora si concentra sul prossimo impegno per tornare a ottenere risultati positivi.

Si interrompe a dieci vittorie consecutive la striscia positiva della Sab Group Rubicone in Volley, sconfitta 3-0 sul campo di San Marino nel campionato di pallavolo di serie B maschile. I gialloblù si sono presentati alla sfida privi del palleggiatore titolare Gherardi, non ancora recuperato dall’infortunio, con Alessandri in regia. Nonostante una prova generosa, il Rubicone non è riuscito a contenere l’intensità e la qualità dei sammarinesi, che hanno confermato la loro tradizionale solidità nei confronti coi sammauresi. Il ko ha consentito a Osimo (vincitore 3-1 nel match contro Forlì) di piazzare il sorpasso in vetta alla classifica, pregiudicano così l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sab Group a San Marino. Mascetti: "Hanno qualità"La Sab Group Rubicone in Volley, leader del girone D del campionato di serie B maschile, si prepara a concludere il girone d’andata.

Volley, la Sab Group Rubicone chiude il girone d'andata a San Marino: obiettivo mantenere la testa del gironeLa Sab Group Rubicone conclude il girone d’andata di Serie B a San Marino, affrontando la Gemini Med sabato alle 17:30.

