Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio | Il pareggio è meritato Padelli ha dato sicurezza Arbitro? Contento se ne parli temevo avrebbero annullato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: le parole del tecnico dei bianconeri al termine del match pareggiato 1-1 della 17a giornata Atteso in conferenza stampa dopo il pareggio maturato contro la Lazio, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione dei suoi, spiegando le scelte iniziali, le difficoltà incontrate nel corso della gara e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa runjaic dopo udinese lazio il pareggio 232 meritato padelli ha dato sicurezza arbitro contento se ne parli temevo avrebbero annullato

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: «Il pareggio è meritato, Padelli ha dato sicurezza. Arbitro? Contento se ne parli, temevo avrebbero annullato»

Leggi anche: Udinese, Runjaic in conferenza stampa: «Il pareggio a Cremona è stato meritato. Vogliamo tornare al successo in casa. Su Davis…»

Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese: «Sapevamo che loro avrebbero dominato. Ma senza quei due rigori magari avremmo pareggiato…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina- | Runjaic e Nani in conferenza stampa; CONFERENZA STAMPA - Runjaic: 'La squadra deve reagire dopo Firenze'; Udinese, Runjaic: “La partita contro il Napoli deve lasciare una traccia, Atta è ancora indisponibile”; Runjaic prima di Udinese-Lazio: Ci aspettiamo tutti una cosa dopo la sconfitta con la Fiorentina.

conferenza stampa runjaic dopoConferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: «Il pareggio è meritato, Padelli ha dato sicurezza. Arbitro? Contento se ne parli, temevo avrebbero annullato» - Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: le parole del tecnico dei bianconeri al termine del match pareggiato 1- calcionews24.com

conferenza stampa runjaic dopoUdinese-Lazio, Runjaic: “Abbiamo meritato il pareggio. L’arbitro ha deciso così…” - Le parole dell'allenatore dei bianconeri, intervenuto dopo il triplice fischio del match direttamente dalla sala stampa del Bluenergy Stadium ... msn.com

conferenza stampa runjaic dopoConferenza stampa Runjaic alla vigilia di Udinese Lazio. Le parole del tecnico bianconero in vista della sfida della 17a giornata di Serie A - Le parole del tecnico bianconero in vista della sfida della 17a giornata di Serie A Alla vigilia della sfida tra Udinese e Lazio, in programma ... lazionews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.