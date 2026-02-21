Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Irlanda sbanca Twickenham Inghilterra annichilita

L’Irlanda ha vinto con forza contro l’Inghilterra a Twickenham, causando una grande delusione ai padroni di casa. La squadra irlandese ha mostrato un gioco aggressivo e preciso, segnando punti importanti nel primo tempo. L’incontro ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ha rafforzato la sua posizione nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato che cambia le classifiche del Sei Nazioni 2026.

L’Irlanda domina a Twickenham e si impone con autorità sull’Inghilterra nel match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026, confermando il proprio eccellente stato di forma. Gli uomini in verde costruiscono il successo con una prestazione di straordinaria efficacia e continuità, scavando il solco già nel primo tempo e respingendo ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa, che reagiscono solo a tratti senza mai riuscire a riaprire davvero una partita sempre saldamente nelle mani degli irlandesi. Avvio complicato per l’Inghilterra, che nei primi venti minuti del match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026 subisce l’iniziativa e la concretezza dell’Irlanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

