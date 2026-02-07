L’Italia conquista una vittoria importante nel debutto al Sei Nazioni. Sotto una pioggia battente, gli azzurri tengono duro e battono la Scozia 18-15, ripetendo il successo di Roma di due anni fa. La partita si infiamma negli ultimi minuti, con la Scozia che prova a recuperare e gli azzurri che resistono con una difesa coraggiosa e compatta. Una vittoria che dà fiducia e mostra che l’Italia può giocarsela ad armi pari contro le grandi del torneo.

Questa volta gli azzurri sono stati avanti nel punteggio dall’inizio alla fine, andando in vantaggio con la meta di Lynagh, allungando ulteriormente con la marcatura di Menoncello e poi tenendo la Scozia a distanza con i piazzati di Paolo Garbisi. Decisiva una splendida mischia ordinata, dominante dall’inizio alla fine, con il pilone destro Simone Ferrari premiato player of the match. Lamaro disinnesca la prima opportunità della Scozia rubando una gran rimessa laterale, poi al 7' un turnover di Lorenzo Cannone porta l’Italia in attacco per la prima volta. Rimessa laterale vinta bene da Zambonin, Fusco gioca nel senso con Brex che con un bellissimo calcetto innesca la corsa di Lynagh che taglia fuori la difesa scozzese e va marcare in bandierina per il 5-0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rugby, Sei Nazioni: Italia batte Scozia (18-15). Grande vittoria al debutto. Azzurri sempre avanti sotto la pioggia

Approfondimenti su Sei Nazioni

L’Italia di Gonzalo Quesada inizia il Sei Nazioni con una vittoria che fa scalpore.

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Highlights: Italia-Scozia 1-1 | Under 19 | Amichevole

Ultime notizie su Sei Nazioni

Argomenti discussi: Italia: l’analisi dei convocati per il Sei Nazioni 2026; Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; ITALIA-SCOZIA: LA PREVIEW; Rugby, Sei Nazioni stasera al via. Italia-Scozia sabato in un Olimpico sold out.

Sei Nazioni di rugby, l’Italia supera la Scozia 18-15Debutto positivo al Sei Nazioni per l'Italia, che supera 18-15 la Scozia al termine di una vera e propria battaglia sul manto dell'Olimpico colpito da una ... lapresse.it

L’Italia ha battuto la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni maschile di rugbyIl Sei Nazioni maschile, il principale torneo europeo di rugby, è cominciato bene per l’Italia: nella prima partita ha battuto 18-15 la Scozia. Si giocava allo Stadio Olimpico di Roma. ilpost.it

Esordio con vittoria per la nazionale italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni 2026. Gli azzurri del ct Gonzalo Quesada hanno battuto la Scozia 18-15 (15-7) allo stadio Olimpico di Roma, segnando due mete, con Lynagh e Menoncello nel primo tempo, contro u facebook

#Rugby, Italia debutto da urlo al Sei Nazioni:18-15 alla Scozia x.com