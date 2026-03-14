LIVE Galles-Italia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | vera prova di maturità per gli azzurri

Benvenuti alla diretta della partita tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2026. La sfida si svolge allo stadio di Cardiff e vede in campo le due nazionali di rugby. La partita è stata avviata con il calcio di inizio e si gioca in tempo reale, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché gli azzurri sono a caccia del terzo successo nel torneo e di confermarsi dopo la bellissima vittoria contro l’Inghilterra. L’Italia del rugby sogna un’altra impresa dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra, la prima in assoluto contro i britannici. Al Principality Stadium di Cardiff gli azzurri affrontano il Galles con l’obiettivo di conquistare il terzo successo nello stesso torneo, un traguardo mai raggiunto dal loro ingresso nel torneo nel 2000. 🔗 Leggi su Oasport.it

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