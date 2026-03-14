Rubbiani la musica del calcio sostenibile

Giovanni Rubbiani, noto chitarrista e fondatore dei Modena City Ramblers, si è trovato coinvolto in un progetto legato al calcio sostenibile promosso dalla Figc. Recentemente ha partecipato a un evento insieme a Buffon e Chiellini, due figure di spicco del calcio italiano. La sua presenza ha suscitato curiosità, portando attenzione sulla collaborazione tra musica e sport in ambito ambientale.

Giovanni Rubbiani, chitarrista, fondatore dei Modena City Ramblers: che ci fa un musicista alla Figc con Buffon e Chiellini? "Ah. Ho provato a convincere Buffon a farmi un provino come ala destra, ma mi ha detto che doveva decidere il ct Gattuso.Scherzi a parte, ho avuto a che fare con Gigi, con Chiellini, Ambrosini, Andrea Carnevale e altre personalità del calcio per un progetto che non c’entra niente con la musica". Ma lei che calciatore è? "Scarso, andavo a giocare con gli amici al campo da calcetto della Gino Pini, a Modena, non sono neanche un vero tifoso." Ci parli di questo incontro. "Io lavoro nel campo della pubblicità da 25 anni. Nell’ultimo anno e mezzo l’ho fatto all’interno di un progetto gestito da Aurora TV, che ha un contratto con la Figc per fare alcune cose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubbiani, la musica del calcio sostenibile Articoli correlati Leggi anche: Bergamo Night Service: navetta notturna gratuita tra musica, mobilità sostenibile e sicurezza Leggi anche: Bergamo Night Service, torna il bus notturno gratuito tra musica e mobilità sostenibile