Rubavano la benzina con la tecnica del telecomando | arrestati

I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato un uomo di 39 anni con l'accusa di aver messo in atto un furto di benzina utilizzando la tecnica del telecomando. L'operazione è avvenuta poco fa e si aggiunge alle indagini in corso sui recenti episodi di furto di carburante nella zona.

Poco fa i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 39enne per furto aggravato e ricettazione. Denunciata per lo stesso reato una donna di 25 anni. I carabinieri hanno notato nel distributore di carburanti Star oil che si trova nel parco commerciale Grande Sud una Fiat multipla con all’interno nel lato passeggero una donna. La gazzella si avvicina e nota l’uomo. Il 39enne ha appena finito di mettere del gasolio all’interno di alcune taniche che si trovano nell’auto con bagagliaio aperto e sedili posteriori abbassati. L’uomo viene bloccato e perquisito. Nelle sue tasche un dispositivo elettronico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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