Tentano la truffa con la tecnica del falso carabiniere | arrestati da quelli veri

Due uomini sono stati arrestati a Siena per aver messo in atto una truffa utilizzando la tecnica del falso carabiniere, coinvolgendo una donna di 83 anni. L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri, che hanno fermato i responsabili nel tardo pomeriggio di ieri, 8 gennaio. L’intervento ha permesso di sventare un tentativo di raggiro e di assicurare i sospettati alla giustizia.

SIENA – I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Siena hanno arrestato due uomini che nel tardo pomeriggio di ieri (8 gennaio) si sono resi responsabili di una truffa con la tecnica dell’incidente stradale ai danni di una 83enne di Siena. Il modus operandi utilizzato dagli arrestati è noto ed è già stato riscontrato nei numerosissimi casi denunciati in passato, sia nella provincia di Siena che sul territorio nazionale: un uomo spacciandosi per carabiniere contatta al telefono la vittima, generalmente una persona anziana e comunica che una vettura di sua proprietà ha causato un grave incidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Fabriano, truffa del falso carabiniere: arrestati in due con la refurtiva Leggi anche: Tentano (per 2 volte) la truffa del falso carabiniere, due giovani denunciati dai carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tentano (per 2 volte) la truffa del falso carabiniere, due giovani denunciati dai carabinieri; La truffa dell’auto usata per una rapina e il furto (reale) di un Rolex da 15mila euro: arrestata 36enne; Tentano la truffa del nipote, ma risponde un maresciallo dei Carabinieri; Truffa del finto maresciallo a un' anziana | 24enne casertano nei guai In manette il complice. Finto maresciallo tenta la truffa a una 79enne: arrestato un napoletano di 44 anni - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre tentava di farsi consegnare denaro e preziosi con la tecnica del falso militare dell’Arma ... lanuovariviera.it

Jesi, tenta la truffa del finto carabiniere ma la nonnina detective lo fa arrestare - JESI Ha tentato di truffare un’anziana, spacciandosi per tale Colonnello Saviani che avrebbe tolto d’impaccio, da guai giudiziari, il marito della donna coinvolto in una rapina a ... msn.com

Tenta la truffa del falso incidente, arrestato - Dopo il 36enne ammanettato a Maranello martedì, infatti, proprio mentre si faceva consegnare soldi ... ilrestodelcarlino.it

CRONACA. TENTANO UNA TRUFFA A UN ANZIANO: SCOPERTI DAL SINDACO - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.