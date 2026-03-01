Tentano di rubare prodotti per 500 euro in supermarket | fermate

Una donna di 30 anni proveniente dall’Europa dell’Est è stata fermata dai Carabinieri di Montefusco, con l’aiuto dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano. La 30enne è stata deferita in stato di libertà dopo aver tentato di rubare prodotti per circa 500 euro in un supermercato. La donna è già nota alle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti La Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’ Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di libertà una 30enne proveniente dall’Europa dell’Est e già nota alle Forze dell’Ordine. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando due donne si presentano alle casse di un supermercato di Montemiletto cercando di pagare prodotti di scarsissimo valore. In realtà, durante la loro permanenza all’interno dell’attività commerciale, le due avevano fatto razzia di qualunque prodotto capitasse loro a tiro, riempiendo due zaini che tentavano di portare oltre la barriera casse. Le donne sono state inizialmente fermate dal personale del supermercato, ma sono riuscite a divincolarsi ed hanno tentato di scappare via. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentano di rubare prodotti per 500 euro in supermarket: fermate Leggi anche: Tentano di fare 500 euro di spesa gratis all'Esselunga: arrestati Leggi anche: Un giro di finti rimborsi su prodotti difettosi per rimpolpare lo stipendio: così un direttore di supermarket ha raggirato la direzione Contenuti utili per approfondire Tentano di Temi più discussi: A Vitorchiano per due volte ignoti tentano di rubare Mirtillo, gatto di proprietà conosciuto da tutti in paese; Tentano di rubare del rame nel cimitero di Cavaglià; Tentano di rubare lenzuola e piumoni per 3.500 euro ai depositi di Bassetti; Tenta di rubare alcolici alle Scuderie ma viene bloccato dai dipendenti: preso dai carabinieri. Tenta di rubare merce per oltre mille euro, scoperta da un commessoAveva schermato un borsone con fogli di alluminio per evitare l’antitaccheggio, ma un addetto dell’esercizio commerciale si era accorto ... ilrestodelcarlino.it Tentato furto al Conad di Fabbrico: denunciati due uominiAvrebbero tentato di rubare alcune confezioni di caffè dagli scaffali del supermercato Conad di Fabbrico, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha ... redacon.it Le immagini dal centro della città giordana. I passanti tentano di spegnere i piccoli focolai tra i rottami dell'ordigno iraniano, mentre i più piccoli si avvicinano incuriositi ai resti ancora caldi - facebook.com facebook