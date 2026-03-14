Rsu la Femca Cisl Campania Sud prima federazione nei rinnovi | risultati a Salerno Sistemi Asis e Consac

La Femca Cisl Campania Sud si è affermata come prima federazione nei rinnovi contrattuali presso aziende come Salerno Sistemi, Asis e Consac. La presenza costante nei luoghi di lavoro, la competenza nella contrattazione e l’investimento nella formazione delle persone sono stati fattori chiave per consolidare la rappresentanza sindacale in queste aziende.

Lo si legge sulla nota della Femca Cisl Campania Sud che registra un importante risultato nei rinnovi delle Rsu, affermandosi come prima federazione nelle realtà di Salerno Sistemi, Asis e Consac. Un esito che, secondo la federazione, premia un lavoro costruito negli anni e fondato sulla centralità delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla crescita delle competenze e su una presenza concreta nei momenti di confronto e negoziazione. "Questo risultato - osserva Gerardo Giliberti, segretario generale della Femca Cisl Campania Sud - rappresenta il riconoscimento di un impegno quotidiano fatto di presenza reale nei luoghi di lavoro, ascolto e capacità di contrattazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Femca Cisl nel territorio: rappresentanza nelle aziende, vertenze della moda e formazione sindacaleArezzo, 12 marzo 2026 – Negli ultimi anni la FEMCA CISL ha rafforzato e consolida la propria presenza nei luoghi di lavoro del territorio aretino e...

In vista della riforma del sistema idrico la Femca Cisl chiede la tutela del pubblico e le garanzie per i lavoratoriUn dibattito quello tenutosi a Pescara, nel corso del quale è emersa la necessità di una riorganizzazione profonda per superare frammentazioni e...

Tutti gli aggiornamenti su Femca Cisl Campania

Argomenti discussi: Crisi aziendale alla Gambro - Vantive: la Provincia a fianco di lavoratrici e lavoratori.

Femca Cisl nel territorio: rappresentanza nelle aziende, vertenze della moda e formazione sindacaleRisultati nelle RSU, dialogo con le imprese e formazione dei nuovi delegati al centro dell’azione sindacale ... msn.com

Giornata della donna: la Cisl incontra le lavoratrici nelle aziende di Valentano e NepiIn occasione della Giornata internazionale della donna, la Femca Cisl ha organizzato ieri 9 marzo due importanti assemblee nelle aziende a forte presenza femminile del territorio: la Dimar di Valentan ... newtuscia.it