InsideOsint – È guerra ibrida anche in Sudan – dentro la disinformazione pro RSF

InsideOsint analizza come la guerra civile in Sudan si svolga anche attraverso campagne di disinformazione e manipolazione digitale, in particolare a favore del RSF. In un contesto di guerra ibrida, le strategie comunicative e gli algoritmi giocano un ruolo cruciale nel modellare l’opinione pubblica e influenzare gli eventi sul terreno. Questa panoramica evidenzia l’importanza di comprendere le dinamiche informatiche che si intrecciano con il conflitto armato.

La guerra civile in Sudan non si combatte soltanto con le armi, ma anche con le narrazioni, gli algoritmi e la manipolazione sistematica dello spazio informativo. È questa la conclusione a cui conduce l’inchiesta condotta dal giornalista investigativo e accademico Marc Owen Jones, che ha ricostruito una vasta operazione di disinformazione digitale a sostegno delle Rapid Support Forces (RSF) all’indomani dei massacri di El-Fasher. Eccoci al primo appuntamento di InsideOsint del 2026. Oggi torniamo in Sudan, dove vorrei parlarvi di un’interessantissima pubblicazione di Marc Owen Jones, professore associato alla Northwestern University in Qatar, che analizza la guerra ibrida in Sudan nel campo dell’informazione, mostrandone il funzionamento durante i giorni dei massacri di El-Fasher alla fine di ottobre 2025. 🔗 Leggi su It.insideover.com Leggi anche: Sudan, i VIDEO della giornalista Tasabih Mubarak a El Fasher tra selfie e sorrisi per normalizzare guerra e fare contro-narrazione pro RSF Leggi anche: Polonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.