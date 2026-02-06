Cosa nascondi? Urla e insulti contro Re Carlo e Camilla | Royal Family sotto shock

Ieri a Colchester, durante una visita ai pub dell’Essex, re Carlo III è stato accolto con insulti e urla. Un gruppo di persone ha rivolto accuse e parole offensive contro di lui e la regina Camilla, chiedendo “Cosa nascondi?”. La scena ha sorpreso tutti i presenti, e la famiglia reale si è trovata sotto shock. La contestazione si collega al caso Epstein, che torna a far parlare di sé e a mettere in discussione l’immagine dei sovrani britannici.

LONDRA – Il caso Epstein torna a travolgere la famiglia reale britannica. Nella giornata di ieri re Carlo III è stato apertamente contestato durante un’uscita pubblica con la regina Camilla nei pressi di Colchester, nell’ Essex, dove i sovrani erano impegnati in una visita a sostegno dei pub locali. Durante la passeggiata, alcune persone hanno rivolto al re domande dirette e provocatorie, urlando frasi come «Hai chiesto alla polizia di investigare su Andrea?» e «Darai aiuto nelle indagini su Jeffrey Epstein?», trasformando l’evento in un momento di forte imbarazzo pubblico. Al centro delle proteste c’è il fratello del sovrano, l’ ex principe Andrea, da tempo associato al defunto finanziere americano accusato di pedofilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa nascondi?”. Urla e insulti contro Re Carlo e Camilla: Royal Family sotto shock Approfondimenti su Re Carlo III Lutto per la Royal Family, la regina Camilla l’ha appena saputo. Addio doloroso Una tristezza profonda avvolge Londra: la Royal Family piange una perdita incolmabile. “Arrestata”. Royal Family, la notizia shock: Harry a bocca aperta Recenti notizie segnalano l’arresto di Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry, in Spagna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Re Carlo III Pavor nocturnus e incubi nei bambini, come riconoscere le differenze e cosa fareIl bambino urla nel sonno? Scopri come distinguere il pavor nocturnus dagli incubi, i sintomi del terrore notturno e cosa fare ... nostrofiglio.it LaPresse. . La principessa Anna a Milano per i Giochi 2026: incontro con le istituzioni e Donatella Versace L'ex olimpionica e membro della Royal Family è arrivata nel capoluogo lombardo per sostenere gli atleti britannici. Durante il ricevimento "Winning Tog facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.