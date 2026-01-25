Tragico incidente sulla provinciale | muore un commerciante 38enne

Nella provincia di Puglia, un grave incidente ha causato la morte di un commerciante di 38 anni e il ferimento di un’altra persona. La tragedia si è verificata in una giornata caratterizzata da pioggia intensa, che ha reso l’asfalto scivoloso. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per assistere i coinvolti.

Domenica di sangue sulla strade di Puglia: un morto e un ferito. Una pioggia battente e l'asfalto reso viscido potrebbero essere alla base del drammatico incidente avvenuto questa sera sulla strada provinciale, tra San Vito dei Normanni e Specchiolla, in provincia di Brindisi, costato la vita a Nicola Ippolito, di 38 anni, residente in paese, un noto commerciante. Lo scontro ha coinvolto una BMW e un pick-up, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica Secondo i primi rilievi, la violenza dell'impatto è stata accentuata dalle condizioni della strada, rendendo quasi impossibile il controllo dei veicoli.

