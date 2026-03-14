Rotary senza confini Gemellaggio con l’Albania

È stata un successo l’iniziativa ’Rotary Senza Confini’ promossa dal Rotary Club Cesenatico Mare e dedicata al valore universale dell’amicizia tra i popoli. Nel salone dell’Hotel Lalla, oltre settanta persone si sono incontrate per un importante momento di confronto sul piano culturale ed umano, pensato per rafforzare il dialogo internazionale e sottolineare il ruolo della cooperazione come strumento di crescita condivisa. Gli ospiti d’onore sono stati Arben Dushi, governatore del distretto Rotary Albania-Kosovo, e Guido Giuseppe Abbate, governatore del distretto Rotary 2072 che comprende tutti i club dei rotariani di Emilia-Romagna e San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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