Blocco navale e sistema Albania | giro di vite sui migranti I confini italiani sono i confini d’Europa

Il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Tra le misure principali ci sono l’ampliamento dei reati che permettono le espulsioni e una stretta sui ricongiungimenti familiari, soprattutto per i minori non accompagnati. Inoltre, viene introdotto un blocco navale temporaneo per fermare le imbarcazioni prima che arrivino sulle coste italiane. Il governo ribadisce che i confini italiani sono anche i confini d’Europa e intende rafforzare i controlli per ridurre gli sbarchi.

Roma –   Espulsioni più facili, con un ampliamento dei reati per cui possono scattare, stretta sui ricongiungimenti familiari e sui minori non accompagnati e blocco navale temporaneo: sono i punti fondamentali del disegno di legge sull’immigrazione che il Consiglio dei ministri ha approvato ieri. «Con questo disegno di legge – ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – stiamo dando attuazione al nuovo Patto migrazione e Asilo adottato dall’Ue, nel provvedimento abbiamo previsto una serie di misure per rafforzare le espulsioni e garantire maggiore incisività nella gestione dei flussi migratori, prevista anche la possibilità di vietare l’ingresso nelle nostre acque territoriali per motivi di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

