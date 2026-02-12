Il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Tra le misure principali ci sono l’ampliamento dei reati che permettono le espulsioni e una stretta sui ricongiungimenti familiari, soprattutto per i minori non accompagnati. Inoltre, viene introdotto un blocco navale temporaneo per fermare le imbarcazioni prima che arrivino sulle coste italiane. Il governo ribadisce che i confini italiani sono anche i confini d’Europa e intende rafforzare i controlli per ridurre gli sbarchi.

Roma – Espulsioni più facili, con un ampliamento dei reati per cui possono scattare, stretta sui ricongiungimenti familiari e sui minori non accompagnati e blocco navale temporaneo: sono i punti fondamentali del disegno di legge sull’immigrazione che il Consiglio dei ministri ha approvato ieri. «Con questo disegno di legge – ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – stiamo dando attuazione al nuovo Patto migrazione e Asilo adottato dall’Ue, nel provvedimento abbiamo previsto una serie di misure per rafforzare le espulsioni e garantire maggiore incisività nella gestione dei flussi migratori, prevista anche la possibilità di vietare l’ingresso nelle nostre acque territoriali per motivi di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blocco navale e sistema Albania: giro di vite sui migranti. “I confini italiani sono i confini d’Europa”

Approfondimenti su Italia Immigrazione

La politica sui migranti si fa sempre più dura.

Cucine da incubo su TV8 ritorna con una nuova stagione, questa volta oltrepassando i confini italiani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Immigrazione

Argomenti discussi: Migranti, blocco navale e stretta alla protezione internazionale: approvato il testo del ddl; Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi 'blocco navale'; Immigrazione, blocco navale e decreto bollette: ecco i prossimi dossier del governo; Blocco navale e sistema Albania: giro di vite sui migranti. I confini italiani sono i confini d’Europa.

Blocco navale e sistema Albania: giro di vite sui migranti. I confini italiani sono i confini d’EuropaVia libera dal Consiglio dei ministri al ddl immigrazione: espulsioni più facili, stretta su ricongiungimenti familiari e minori non accompagnati, blocco navale temporaneo. Ong preoccupate. Meloni: P ... quotidiano.net

Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi ... panorama.it

Blocco navale indiscriminato per tutte le navi che soccorrono i profughi. Forte del nuovo corso Ue, Meloni vara le sue norme bandiera anti migranti, peggiori anche dei decreti Salvini. Protestano solo le Ong, che rischiano la confisca definitiva delle imbarcazio x.com

Blocco navale in caso di minaccia grave alla sicurezza nazionale, nuove regole nei centri di permanenza, espulsione immediata per i condannati per reati gravi. Sono queste le novità più importanti contenute nel disegno di legge approvato dal governo, in lin - facebook.com facebook