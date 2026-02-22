Rinnovo Leao al Milan | il club lavora al prolungamento del contratto

Leao ha firmato un nuovo contratto con il Milan, causa l'interesse del club a blindare il suo talento. La società ha deciso di offrire un contratto più lungo per rafforzare la squadra e mantenere il giocatore chiave. La trattativa si è conclusa con un accordo che prevede un sostanzioso aumento dell'ingaggio. Ora, il club si concentra sulla prossima partita contro il Parma, con l’obiettivo di continuare a migliorare le prestazioni in campionato.

Il milano guarda con attenzione alla prossima sfida contro il Parma, accompagnando la crescita della squadra con segnali concreti di stabilità e prospettive di rinnovo. L’attenzione è concentrata sull’equilibrio tra sviluppo tecnico e salvaguardia della continuità, elementi chiave per proseguire un percorso competitivo di alto livello senza interruzioni di mercato. In campo, la possibile ritrovata coppia offensiva Leao-Pulisic è indicata come fattore decisivo per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La dirigenza lavora per prolungare i contratti dei fellas di spicco, con l’obiettivo di blindare i pezzi chiave prima della finestra estiva e ridurre l’esposizione a tentazioni di mercato, tra cui esempi stand-by come il Bayern Monaco di un anno fa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leao Milan, passi avanti per il rinnovo: il club lavora al prolungamento del portoghese, le ultimeLeao, attaccante del Milan, ha mostrato segnali positivi durante le trattative per il rinnovo contrattuale.

Milan, Pulisic segna più di un bomber: il club lavora al rinnovo di contratto a queste cifreChristian Pulisic si è affermato come figura chiave del Milan, attualmente capocannoniere del campionato con sette gol in poche partite.

Si parla anche di mercato: il Milan sta trattando il rinnovo di un top! Addirittura prima dell'estateAndrea Sereni, giornalista, si è così espresso su Repubblica sull'attacco del Milan contro il Parma: Di nuovo insieme dall'inizio, la quarta volta in campionato. Leao ... milannews.it

Milan, Leao verso il rinnovo: manca il via liberaLeao e Milan verso il rinnovo fino al 2031. Accordo sull’ingaggio, resta da definire la clausola da 175 milioni. europacalcio.it

Gazzetta: “I casi che più appassionano il tifo rossonero riguardano Leao e Pulisic. Uniti dal ruolo ma con caratteristiche contrattuali diverse. Nell’estate 2023 Rafa aveva firmato un rinnovo quinquennale che aveva posto fine a lunghissime contrattazioni. L’inga x.com

