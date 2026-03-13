Il Chelsea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Reece James per un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2032. La firma è stata confermata dall’autorevole fonte 101 Great Goals e rappresenta un impegno a lungo termine per il difensore, che è attualmente il capitano della squadra. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore.

2026-03-13 13:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Chelsea si è assicurato il futuro a lungo termine del capitano Reece James dopo che il difensore ha firmato un nuovo contratto che lo manterrà al club fino al 2032. Il nazionale inglese, cresciuto nel sistema giovanile del Chelsea, ha fatto parte della squadra senior sin dal suo debutto nel settembre 2019 ed è diventato uno dei giocatori più influenti della squadra. L’accordo estende la sua permanenza ben oltre il precedente accordo, che era stato programmato fino al 2028. Si ritiene che il nuovo contratto di James includa incentivi legati alle prestazioni basati sui risultati personali e di squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Reece James concorda un nuovo contratto con il Chelsea

